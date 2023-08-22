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Пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ, назвал Генштаб

Происшествия 19:14   22.08.2023
Елена Нагорная
Пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ, назвал Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ подверглись населенные пункты Плетеневка, Волчанск, Чугуновка, Берестовое и Купянск-Узловой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

По Украине враг нанес два ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток в целом состоялось 26 боевых столкновений.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 19:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ подверглись населенные пункты Плетеневка, Волчанск, Чугуновка, Берестовое и Купянск-Узловой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".