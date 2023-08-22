Пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ, назвал Генштаб

В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ подверглись населенные пункты Плетеневка, Волчанск, Чугуновка, Берестовое и Купянск-Узловой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

По Украине враг нанес два ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток в целом состоялось 26 боевых столкновений.