П’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ, назвав Генштаб ЗСУ
Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів армії РФ зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка, Берестове та Куп’янськ-Вузловий, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
По Україні ворог завдав двох ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби загалом відбулося 26 бойових зіткнень.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 19:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів армії РФ зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка, Берестове та Куп’янськ-Вузловий, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".