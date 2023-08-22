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П’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ, назвав Генштаб ЗСУ

Події 19:14   22.08.2023
Олена Нагорна
П’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ, назвав Генштаб ЗСУ

Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів армії РФ зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка, Берестове та Куп’янськ-Вузловий, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

По Україні ворог завдав двох ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби загалом відбулося 26 бойових зіткнень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 19:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів армії РФ зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка, Берестове та Куп’янськ-Вузловий, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".