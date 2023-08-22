Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
Генштаб у ранковому зведенні не повідомив про авіаудари чи спроби ворога наступати на Харківщині.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області. На Куп’янському напрямку Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове“, – перерахували в ГШ.
Загалом за добу армія РФ завдала по Україні два ракетні та 43 авіаційні удари, здійснила 45 обстрілів з РСЗВ.
На фронті сталося близько 30 бойових зіткнень.
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“Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника“, – перерахували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні не повідомив про авіаудари чи спроби ворога наступати на Харківщині".