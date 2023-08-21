Скільки військових і техніки РФ нині на Куп’янському напрямку, розповіли у ЗСУ

Попри те, що супротивник інтенсивно обстрілює Куп’янський напрямок, українська оборона там досить міцна завдяки інженерним загородженням, грамотному командуванню, а також мужності та самовідданості наших захисників, розповів в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Вони стримують надзвичайно велику кількість військовослужбовців. Станом на зараз супротивник утримує там понад 45 тисяч своїх військовослужбовців, понад пів тисячі танків і стільки ж бойових броньованих машин, понад три сотні артилерійських систем та майже півтори сотні РСЗВ», – розповів Євлаш.

Він також повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку станом на 20 серпня супротивник здійснив 533 обстріли. Українські захисники ліквідували 21 окупанта, ще 45 було поранено. Окрім цього, знищено одну ворожу БМП, дві протитанкові 100-міліметрові гармати «Рапіра», дві артилерійські установки «Мста-С» і «Мста-Б», три дрони-камікадзе, три зразки автомобільної техніки та два польові склади боєприпасів.

«Наші захисники відзначилися знищенням російської установки «Тюльпан», яка має найбільший калібр, це аж 240 міліметрів. Вона завдає неабиякого клопоту, але завдяки умілим діям наших безпілотників у взаємодії з іншими підрозділами вдалося знищити цю установку», – додав Євлаш.

Нагадаємо, в середині липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку перебуває понад 100 тисяч окупантів.