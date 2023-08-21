Сколько военных и техники РФ сейчас на Купянском направлении, рассказали в ВСУ

Несмотря на то, что противник интенсивно обстреливает Купянское направление, украинская оборона там достаточно прочна благодаря инженерным заграждениям, грамотному командованию, а также мужеству и самоотверженности наших защитников, рассказал в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Они сдерживают чрезвычайно большое количество военнослужащих. По состоянию на сейчас противник удерживает там более 45 тысяч своих военнослужащих, более полутысячи танков и столько же боевых бронированных машин, более трех сотен артиллерийских систем и почти полторы сотни РСЗО», — рассказал Евлаш.

Он также сообщил, что на Лимано-Купянском направлении по состоянию на 20 августа противник совершил 533 обстрела. Украинские защитники ликвидировали 21 оккупанта, еще 45 были ранены. Кроме этого, уничтожена одна вражеская БМП, две противотанковые 100-миллиметровые пушки «Рапира», две артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», три дрона-камикадзе, три образца автомобильной техники и два полевых склада боеприпасов.

«Наши защитники отличились уничтожением российской установки «Тюльпан», которая имеет самый большой калибр, это аж 240 миллиметров. Она приносит немало хлопот, но благодаря умелым действиям наших беспилотников во взаимодействии с другими подразделениями удалось уничтожить эту установку», — добавил Евлаш.

Напомним, в середине июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Лимано-Купянском направлении находится более 100 тысяч оккупантов.