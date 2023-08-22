Генштаб ВСУ назвал 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
Генштаб в утренней сводке не сообщил об авиаударах или попытках врага наступать в Харьковской области.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестовое», — перечислили в ГШ.
В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине два ракетных и 43 авиационных удара, совершила 45 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло около 30 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника», — перечислили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке не сообщил об авиаударах или попытках врага наступать в Харьковской области".