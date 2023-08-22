Генштаб ВСУ назвал 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

Генштаб в утренней сводке не сообщил об авиаударах или попытках врага наступать в Харьковской области.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестовое», — перечислили в ГШ.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине два ракетных и 43 авиационных удара, совершила 45 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло около 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника», — перечислили в Генштабе.