Під Харковом прогриміли вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
Щонайменше два вибухи було чутно під Харковом, зокрема в Чугуївському районі, після оголошення повітряної тривоги о 20:33.
“Харків’яни, перебувайте в укриттях! Ворог здійснив пуски ракет!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Перебувати в укриттях мешканців Харкова та області також закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про вильоти ракет із території Бєлгородської області РФ спостерігачі почали повідомляти ще до оголошення тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два вибухи було чутно під Харковом, зокрема в Чугуївському районі, після оголошення повітряної тривоги о 20:33.".