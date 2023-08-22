Під Харковом прогриміли вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

Щонайменше два вибухи було чутно під Харковом, зокрема в Чугуївському районі, після оголошення повітряної тривоги о 20:33.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях! Ворог здійснив пуски ракет!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Перебувати в укриттях мешканців Харкова та області також закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про вильоти ракет із території Бєлгородської області РФ спостерігачі почали повідомляти ще до оголошення тривоги.