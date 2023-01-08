Харків’янин відкрив “пункт незламності” у власній квартирі
Харків’янин Денис Котенко створив у своїй квартирі “пункт незламності”. У ньому можна випрати речі, зігрітися, поїсти та переночувати. Із жовтня у квартирі побувало близько 60 людей.
Як розповів Котенко “Суспільне Харків”, раніше він жив разом із дружиною, п’ятьма дітьми та собакою, але на початку повномасштабного вторгнення вивіз родину на захід країни. У квартирі чоловіка планово не вимикають електроенергію, тож йому й прийшла ідея щодо створення “пункту незламності”.
“До мене дзвонили друзі, приходили й працювали тут, знайома проводила урок англійської на балконі, бо там є робоче місце. Потім я вирішив запросити до себе інших жителів Харкова, бо зрозумів, що така складна ситуація не тільки в моїх друзів, а й в усіх, хто живе в місті”, – зазначив чоловік.
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Про свою квартиру Котенко розповів на сайті оголошень.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Денис Котенко створив у своїй квартирі “пункт незламності”. У ньому можна випрати речі, зігрітися, поїсти та переночувати. Із жовтня у квартирі побувало близько 60 людей.".