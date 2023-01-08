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Харків’янин відкрив “пункт незламності” у власній квартирі

Суспільство 19:53   08.01.2023
Олена Нагорна
Харків’янин відкрив “пункт незламності” у власній квартирі Фото: “Суспільне Харків”

Харків’янин Денис Котенко створив у своїй квартирі “пункт незламності”. У ньому можна випрати речі, зігрітися, поїсти та переночувати. Із жовтня у квартирі побувало близько 60 людей.

Як розповів Котенко “Суспільне Харків”, раніше він жив разом із дружиною, п’ятьма дітьми та собакою, але на початку повномасштабного вторгнення вивіз родину на захід країни. У квартирі чоловіка планово не вимикають електроенергію, тож йому й прийшла ідея щодо створення “пункту незламності”.

“До мене дзвонили друзі, приходили й працювали тут, знайома проводила урок англійської на балконі, бо там є робоче місце. Потім я вирішив запросити до себе інших жителів Харкова, бо зрозумів, що така складна ситуація не тільки в моїх друзів, а й в усіх, хто живе в місті”, – зазначив чоловік.

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Про свою квартиру Котенко розповів на сайті оголошень.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 19:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Денис Котенко створив у своїй квартирі “пункт незламності”. У ньому можна випрати речі, зігрітися, поїсти та переночувати. Із жовтня у квартирі побувало близько 60 людей.".