Харків’янин відкрив “пункт незламності” у власній квартирі

Харків’янин Денис Котенко створив у своїй квартирі “пункт незламності”. У ньому можна випрати речі, зігрітися, поїсти та переночувати. Із жовтня у квартирі побувало близько 60 людей.

Як розповів Котенко “Суспільне Харків”, раніше він жив разом із дружиною, п’ятьма дітьми та собакою, але на початку повномасштабного вторгнення вивіз родину на захід країни. У квартирі чоловіка планово не вимикають електроенергію, тож йому й прийшла ідея щодо створення “пункту незламності”.

“До мене дзвонили друзі, приходили й працювали тут, знайома проводила урок англійської на балконі, бо там є робоче місце. Потім я вирішив запросити до себе інших жителів Харкова, бо зрозумів, що така складна ситуація не тільки в моїх друзів, а й в усіх, хто живе в місті”, – зазначив чоловік.

Про свою квартиру Котенко розповів на сайті оголошень.