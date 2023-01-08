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Харьковчанин открыл «пункт незламності» в собственной квартире

Общество 19:53   08.01.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин открыл «пункт незламності» в собственной квартире Фото: «Суспільне Харків»

Харьковчанин Денис Котенко создал в своей квартире «пункт незламності». В нем можно постирать вещи, согреться, поесть и переночевать. С октября в квартире побывало около 60 человек.

Как рассказал Котенко «Суспільне Харків», раньше он жил вместе с женой, пятью детьми и собакой, но в начале полномасштабного вторжения вывез семью на запад страны. В квартире мужчины планово не отключают электроэнергию, поэтому ему и пришла идея о создании «пункту незламності».

«Мне звонили друзья, приходили и работали здесь, знакомая проводила урок английского на балконе, потому что там есть рабочее место. Потом я решил пригласить к себе других жителей Харькова, потому что понял, что такая сложная ситуация не только у моих друзей, но и у всех, кто живет в городе», — отметил мужчина.

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О своей квартире Котенко рассказал на сайте объявлений.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Денис Котенко создал в своей квартире «пункт незламності». В нем можно постирать вещи, согреться, поесть и переночевать. С октября в квартире побывало около 60 человек.".