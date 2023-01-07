На вокзале в Харькове появится зарядная станция для мобильных
Зарядить смартфоны даже в блэкаут можно будет на вокзалах «Укрзалізниці» по всей стране. Компания получила 100 мощных зарядных станций для мобильных телефонов.
«6 января «Укрзалізниця» получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской «Фортеці незламності», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».
Зарядные станции «УЗ» получила от группы казахстанских предпринимателей Kusto Group, которые активно поддерживают гуманитарные проекты в Украине.
«Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи, несмотря на возможные блэкауты», — подчеркнули железнодорожники.
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Оборудование, по информации «Укрзалізниці» произвели в Турции — в рекордные сроки специально для поставки в Украину. Несмотря на логистические сложности, зарядные станции смогли оперативно доставить и начинают устанавливать на крупнейших железнодорожных вокзалах страны.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зарядить смартфоны даже в блэкаут можно будет на вокзалах «Укрзалізниці» по всей стране. Компания получила 100 мощных зарядных станций для мобильных телефонов".