Зарядить телефон и согреться в Харькове можно в палатках полиции (адреса)

Национальная полиция Украины опубликовала адреса своих мобильных пунктов поддержки в областях. В специально оборудованных палатках при необходимости люди могут согреться и зарядить гаджеты.

В Харькове мобильные пункты находятся по следующим адресам:

— пр. Гагарина, 178;

— площадь Защитников Украины, 1;

— пр. Юбилейный, 56 (перекресток пр. Юбилейного и пр. Тракторостроителей);

— пр. Людвига Свободы, 50;

— ул. Дудинской, 43.

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