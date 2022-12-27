Зарядить телефон и согреться в Харькове можно в палатках полиции (адреса)
Фото: Нацполиция Украины
Национальная полиция Украины опубликовала адреса своих мобильных пунктов поддержки в областях. В специально оборудованных палатках при необходимости люди могут согреться и зарядить гаджеты.
В Харькове мобильные пункты находятся по следующим адресам:
— пр. Гагарина, 178;
— площадь Защитников Украины, 1;
— пр. Юбилейный, 56 (перекресток пр. Юбилейного и пр. Тракторостроителей);
— пр. Людвига Свободы, 50;
— ул. Дудинской, 43.
Читайте также: Терехов призвал харьковчан не игнорировать воздушную тревогу в ближайшие дни
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зарядить телефон и согреться в Харькове можно в палатках полиции (адреса)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальная полиция Украины опубликовала адреса своих мобильных пунктов поддержки в областях.".