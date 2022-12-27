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Зарядить телефон и согреться в Харькове можно в палатках полиции (адреса)

Общество 19:58   27.12.2022
Елена Нагорная
Зарядить телефон и согреться в Харькове можно в палатках полиции (адреса) Фото: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины опубликовала адреса своих мобильных пунктов поддержки в областях. В специально оборудованных палатках при необходимости люди могут согреться и зарядить гаджеты.

В Харькове мобильные пункты находятся по следующим адресам:

— пр. Гагарина, 178;
— площадь Защитников Украины, 1;
— пр. Юбилейный, 56 (перекресток пр. Юбилейного и пр. Тракторостроителей);
— пр. Людвига Свободы, 50;
— ул. Дудинской, 43.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 19:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальная полиция Украины опубликовала адреса своих мобильных пунктов поддержки в областях.".