Зарядити телефон і зігрітися в Харкові можна в наметах поліції (адреси)

Національна поліція України опублікувала адреси своїх пунктів підтримки в областях. У спеціально обладнаних наметах за потреби люди можуть зігрітися та зарядити гаджети.

У Харкові мобільні пункти знаходяться за наступними адресами:

– пр. Гагаріна, 178;

– майдан Захисників України, 1;

– пр. Ювілейний, 56 (перехрестя пр. Ювілейного та пр. Тракторобудівників);

– пр. Людвіга Свободи, 50;

– вул. Дудинської, 43.