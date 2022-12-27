Зарядити телефон і зігрітися в Харкові можна в наметах поліції (адреси)
Національна поліція України опублікувала адреси своїх пунктів підтримки в областях. У спеціально обладнаних наметах за потреби люди можуть зігрітися та зарядити гаджети.
У Харкові мобільні пункти знаходяться за наступними адресами:
– пр. Гагаріна, 178;
– майдан Захисників України, 1;
– пр. Ювілейний, 56 (перехрестя пр. Ювілейного та пр. Тракторобудівників);
– пр. Людвіга Свободи, 50;
– вул. Дудинської, 43.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національна поліція України опублікувала адреси своїх пунктів підтримки в областях. У спеціально обладнаних наметах за потреби люди можуть зігрітися та зарядити гаджети.".