Live
  • Середа 28.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Зарядити телефон і зігрітися в Харкові можна в наметах поліції (адреси)

Суспільство 19:58   27.12.2022
Олена Нагорна
Зарядити телефон і зігрітися в Харкові можна в наметах поліції (адреси)

Національна поліція України опублікувала адреси своїх пунктів підтримки в областях. У спеціально обладнаних наметах за потреби люди можуть зігрітися та зарядити гаджети.

У Харкові мобільні пункти знаходяться за наступними адресами:

– пр. Гагаріна, 178;
– майдан Захисників України, 1;
– пр. Ювілейний, 56 (перехрестя пр. Ювілейного та пр. Тракторобудівників);
– пр. Людвіга Свободи, 50;
– вул. Дудинської, 43.

Читайте також:  Терехов закликав харків’ян не ігнорувати повітряну тривогу найближчими днями

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:17
До 40 сіл і селищ Харківщини біля кордону із РФ майже знищені – Тимошко
18:53
Громада на Харківщині позбулася Толстого, Глінки та Маяковського
18:17
На Харківщині ворог обороняється та обстріляв 12 населених пунктів – Генштаб
17:55
У Балаклії бійці ДСНС розбирають завали знищених росіянами будівель (фото)
17:37
Українці з Люксембургу передали авто для порятунку жителів Харківщини (сюжет)

  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зарядити телефон і зігрітися в Харкові можна в наметах поліції (адреси)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 19:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національна поліція України опублікувала адреси своїх пунктів підтримки в областях. У спеціально обладнаних наметах за потреби люди можуть зігрітися та зарядити гаджети.".