Live
  • Субота 07.01.2023
    • Харків
  •   -11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

На вокзалі в Харкові з’явиться зарядна станція для мобільних телефонів

Суспільство 10:37   07.01.2023
Оксана Горун
На вокзалі в Харкові з’явиться зарядна станція для мобільних телефонів

Зарядити смартфони навіть у блекаут можна буде на вокзалах “Укрзалізниці” по всій країні. Компанія одержала 100 потужних зарядних станцій для мобільних.

“6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності”, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Зарядні станції “УЗ” одержала від групи казахстанських підприємців Kusto Group, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні.

Зарядна станція на вокзалі у Києві

“Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить українцям, які подорожують, завжди бути на зв’язку, незважаючи на можливі блекаути”, – підкреслили залізничники.

Читайте також:  Зарядити телефон та зігрітися у Харкові можна в наметах поліції (адреси)

Обладнання, за інформацією “Укрзалізниці”, виробили в Туреччині – в рекордні терміни спеціально для постачання в Україну. Незважаючи на логістичні складнощі, зарядні станції змогли оперативно доставити та починають встановлювати на найбільших залізничних вокзалах країни.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

10:50
Шість харківських потягів запізнюються через знеструмлення – Укрзалізниця
08:37
На Харківщині запускають електрички до кордону з РФ
12:38
Через атаку на енергоінфраструктуру України 4 харківські поїзди затримуються
11:03
Частина поїздів, що прямують до Харкова, затримуються: інформація “УЗ”
10:05
На Харківщині знеструмлено частину залізничних ділянок: що з поїздами

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На вокзалі в Харкові з’явиться зарядна станція для мобільних телефонів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зарядити смартфони навіть у блекаут можна буде на вокзалах “Укрзалізниці” по всій країні. Компанія одержала 100 потужних зарядних станцій для мобільних".