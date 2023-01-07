На вокзалі в Харкові з’явиться зарядна станція для мобільних телефонів
Зарядити смартфони навіть у блекаут можна буде на вокзалах “Укрзалізниці” по всій країні. Компанія одержала 100 потужних зарядних станцій для мобільних.
“6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності”, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
Зарядні станції “УЗ” одержала від групи казахстанських підприємців Kusto Group, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні.
“Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить українцям, які подорожують, завжди бути на зв’язку, незважаючи на можливі блекаути”, – підкреслили залізничники.
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Обладнання, за інформацією “Укрзалізниці”, виробили в Туреччині – в рекордні терміни спеціально для постачання в Україну. Незважаючи на логістичні складнощі, зарядні станції змогли оперативно доставити та починають встановлювати на найбільших залізничних вокзалах країни.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зарядити смартфони навіть у блекаут можна буде на вокзалах “Укрзалізниці” по всій країні. Компанія одержала 100 потужних зарядних станцій для мобільних".