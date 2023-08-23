Ночная атака «Шахедов» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
Ночью армия РФ запустила по Украине группу «Шахедов». На Харьковщине в течение суток под обстрелами было не менее шести населенных пунктов.
«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed-136/131″ по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Про атаку «Шахедов» предупреждали начальники ОВА южных областей Украины. В частности призвал оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Мониторинговые каналы информировали о звуках взрывов в Одесской области во время работы ПВО. Информации о «прилетах» на данный момент нет.
На Харьковщине ночь прошла без тревог.
«На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, это, в частности, Плетеневка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестовое и Купянск-Узловой», — сообщили в Генштабе.
В целом за сутки враг нанес по Украине четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло более 30 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два — по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, один пункт управления, одно артиллерийское средство на огневой позиции и одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника», — проинформировали в сводке.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ запустила по Украине группу «Шахедов». На Харьковщине в течение суток под обстрелами было не менее шести населенных пунктов".