ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра навпроти Херсона – ISW
Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на російські джерела, заявив про форсування Дніпра ЗСУ. Просування українських сил на лівому березі на Херсонщині підтверджують кадри з геолокацією.
“Російські джерела стверджують, що, ймовірно, ротні підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня здійснили десант через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області. На геолокованих кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро)”, – повідомили аналітики ISW в актуальному огляді.
Російські Z-блореги панікують, повідомляючи про якийсь прорив оборони та заняття всієї Пойми й позицій на північній околиці Піщанівки. Операцію ЗСУ на лівому березі Дніпра підтвердило й російське Міноборони (у своєму стилі – заявивши, що “українські ДРГ зупинили”).
“Російські джерела висловили виражене занепокоєння діяльністю України, що триває, на східному березі Херсонської області та представили цю діяльність як частину потенційно більшої української операції, – зазначили аналітики. – Занепокоєння Росії з приводу здатності російських військ відбити потенційну українську наступальну операцію через річку Дніпро може бути частково пов’язане зі станом російського угруповання військ на лівому березі. Російське командування останніми місяцями залучило відносно більше елітних підрозділів з херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки, ймовірно, розглядає Херсон як тихий сектор, а нинішній склад сил у цьому районі, ймовірно, є відносно менш боєздатним”.
За даними Південного оперативного командування ЗСУ, росіяни продовжують перекидати найкращі з наявних підрозділів з Херсонського напряму на Запорізький і схід, оголюючи оборону в цьому регіоні.
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“ISW не буде розмірковувати про масштаби та перспективи української активності, що триває на східному березі Херсонської області, але не оцінює, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області, придатний для подальшого маневру великих механізованих сил зараз. Однак примітно, що видні й загалом надійні російські джерела обговорюють дії України на східному березі як масштабніші, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку”, – підсумували в ISW і пообіцяли стежити за розвитком подій.
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- Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: isw, війна, форсировали, Херсонская область, юг;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на російські джерела, заявив про форсування Дніпра ЗСУ. Просування українських сил на лівому березі на Херсонщині підтверджують кадри з геолокацією".