Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW

Мир 07:16   19.10.2023
Оксана Горун
ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW), опираясь на российские источники, заявил о форсировании Днепра ВСУ. Продвижение украинских сил на левом берегу в Херсонской области подтверждают кадры с геолокацией.

«Российские источники утверждают, что, вероятно, ротные подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября совершили десант через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области. На геолоцированных кадрах, опубликованных 18 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр)», — сообщили аналитики ISW в актуальном обзоре.

Российские Z-блорегы паникуют, сообщая о неком прорыве обороны и занятии всей Поймы и позиций на северной окраине Песчановки. Операцию ВСУ на левом берегу Днепра подтвердило и российское Минобороны (в своем стиле — заявив, что «украинские ДРГ остановили»).

«Российские источники выразили выраженную обеспокоенность продолжающейся деятельностью Украины на восточном берегу Херсонской области и представили эту деятельность как часть потенциально более крупной украинской операции, — отметили аналитики. — Обеспокоенность России по поводу способности российских войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через реку Днепр может быть частично связана с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло относительно больше элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций на западе Запорожской области, поскольку, вероятно, рассматривает Херсон как тихий сектор, а нынешний состав сил в этом районе, вероятно, относительно менее боеспособен».

По данным Южного оперативного командования ВСУ россияне продолжают перебрасывать лучшие из имеющихся подразделений с Херсонского направления на Запорожское и восток, оголяя оборону в этом регионе.

Читайте также: В ВСУ рассказали о фортификациях под Купянском

«ISW не будет размышлять о масштабах и перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу Херсонской области, но не оценивает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра крупных механизированных сил в настоящее время. Однако примечательно, что видные и в целом надежные российские источники обсуждают действия Украины на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку», — подытожили в ISW и пообещали следить за развитием событий.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
18.10.2023, 19:28
ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW
ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW
19.10.2023, 07:16
Генштаб — о ночной охоте за «шахедами» и ситуации на фронте на Харьковщине
Генштаб — о ночной охоте за «шахедами» и ситуации на фронте на Харьковщине
19.10.2023, 07:36
В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября
В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября
18.10.2023, 20:02
Сегодня 19 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 октября: какой праздник и день в истории
19.10.2023, 06:00
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
19.10.2023, 08:10

Новости по теме:

07:41
Войска РФ на Харьковщине продвинулись на 1,5 км в сторону Ивановки — ISW
08:03
ISW не видит признаков присутствия войск РФ в Синьковке на Харьковщине
07:50
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW
07:40
Армия РФ добилась ограниченных успехов под Купянском — ISW
07:45
Наступление РФ на Харьковщине: ISW и военные ВСУ — об обстановке на востоке

Вы читали новость: «ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), опираясь на российские источники, заявил о форсировании Днепра ВСУ. Продвижение украинских сил на левом берегу в Херсонской области подтверждают кадры с геолокацией".