ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW

Институт изучения войны (ISW), опираясь на российские источники, заявил о форсировании Днепра ВСУ. Продвижение украинских сил на левом берегу в Херсонской области подтверждают кадры с геолокацией.

«Российские источники утверждают, что, вероятно, ротные подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября совершили десант через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области. На геолоцированных кадрах, опубликованных 18 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр)», — сообщили аналитики ISW в актуальном обзоре.

Российские Z-блорегы паникуют, сообщая о неком прорыве обороны и занятии всей Поймы и позиций на северной окраине Песчановки. Операцию ВСУ на левом берегу Днепра подтвердило и российское Минобороны (в своем стиле — заявив, что «украинские ДРГ остановили»).

«Российские источники выразили выраженную обеспокоенность продолжающейся деятельностью Украины на восточном берегу Херсонской области и представили эту деятельность как часть потенциально более крупной украинской операции, — отметили аналитики. — Обеспокоенность России по поводу способности российских войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через реку Днепр может быть частично связана с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло относительно больше элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций на западе Запорожской области, поскольку, вероятно, рассматривает Херсон как тихий сектор, а нынешний состав сил в этом районе, вероятно, относительно менее боеспособен».

По данным Южного оперативного командования ВСУ россияне продолжают перебрасывать лучшие из имеющихся подразделений с Херсонского направления на Запорожское и восток, оголяя оборону в этом регионе.

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«ISW не будет размышлять о масштабах и перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу Херсонской области, но не оценивает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра крупных механизированных сил в настоящее время. Однако примечательно, что видные и в целом надежные российские источники обсуждают действия Украины на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку», — подытожили в ISW и пообещали следить за развитием событий.