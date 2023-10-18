В ВСУ рассказали о фортификациях под Купянском

Есть ли фортификационные сооружения под Купянском и насколько они усложняют жизнь врагу — на эти вопросы в эфире нацмарафона ответил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«На Купянском направлении мы уже подготовили мощный укрепрайон. Очень прочные фортификационные сооружения у нас есть на этом направлении, что противник сам уже неоднократно отмечал в своих перехватах. Очень мешают ему, его бронированной технике и пехоте наступать на этом направлении, хотя он большими силами постоянно пытается атаковать наши оборонные рубежи», — сообщил Евлаш.

Он отметил, что в штурмы армия РФ преимущественно отправляет множество техники и пехоту, в том числе отряды «Шторм-Z» и отдельные мотострелковые бригады.

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«Конечно, они пытаются штурмовать там, где, по их мнению, они могут развить успех. Однако мы сдерживаем врага, отбиваем его атаки, пытаемся бить по его уязвимым местам, по тылам, по складам с боеприпасами и уничтожать его артиллерийские позиции, откуда он ведет огонь», — сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.