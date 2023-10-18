В ВСУ рассказали о фортификациях под Купянском
Есть ли фортификационные сооружения под Купянском и насколько они усложняют жизнь врагу — на эти вопросы в эфире нацмарафона ответил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«На Купянском направлении мы уже подготовили мощный укрепрайон. Очень прочные фортификационные сооружения у нас есть на этом направлении, что противник сам уже неоднократно отмечал в своих перехватах. Очень мешают ему, его бронированной технике и пехоте наступать на этом направлении, хотя он большими силами постоянно пытается атаковать наши оборонные рубежи», — сообщил Евлаш.
Он отметил, что в штурмы армия РФ преимущественно отправляет множество техники и пехоту, в том числе отряды «Шторм-Z» и отдельные мотострелковые бригады.
Читайте также: Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
«Конечно, они пытаются штурмовать там, где, по их мнению, они могут развить успех. Однако мы сдерживаем врага, отбиваем его атаки, пытаемся бить по его уязвимым местам, по тылам, по складам с боеприпасами и уничтожать его артиллерийские позиции, откуда он ведет огонь», — сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: война, евлаш, купянское направление, фортификации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В ВСУ рассказали о фортификациях под Купянском»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 20:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть ли фортификационные сооружения под Купянском и насколько они усложняют жизнь врагу — на эти вопросы в эфире нацмарафона ответил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".