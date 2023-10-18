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Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом

Мир 10:37   18.10.2023
Елена Нагорная
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом

Разведка Великобритании считает маловероятным значительный оперативный прорыв российских войск на Лимано-Купянском направлении.

В Twitter Министерства обороны Великобритании констатируют значительное усиление российской наступательной активности на линии Купянск-Лиман в течение последних двух недель.

«Российские обстрелы усилились, а элементы российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии осуществляли атаки, но с ограниченным успехом», — говорится в публикации.

Целью РФ, считает британская разведка, является продвижение на запад к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области.

«В течение последних месяцев ВС РФ нарастили боевой потенциал на Купянско-Лиманском направлении. Однако, украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этой оси, и очень маловероятно, что РВФ удастся достичь значительного оперативного прорыва», — считают в ведомстве.

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Автор: Елена Нагорная
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18.10.2023, 10:37

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 10:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведка Великобритании считает маловероятным значительный оперативный прорыв российских войск на Лимано-Купянском направлении.".