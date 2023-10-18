Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
Разведка Великобритании считает маловероятным значительный оперативный прорыв российских войск на Лимано-Купянском направлении.
В Twitter Министерства обороны Великобритании констатируют значительное усиление российской наступательной активности на линии Купянск-Лиман в течение последних двух недель.
«Российские обстрелы усилились, а элементы российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии осуществляли атаки, но с ограниченным успехом», — говорится в публикации.
Целью РФ, считает британская разведка, является продвижение на запад к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области.
«В течение последних месяцев ВС РФ нарастили боевой потенциал на Купянско-Лиманском направлении. Однако, украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этой оси, и очень маловероятно, что РВФ удастся достичь значительного оперативного прорыва», — считают в ведомстве.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: Великобитания, купянск, купянское направление, Лиман, разведка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 10:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведка Великобритании считает маловероятным значительный оперативный прорыв российских войск на Лимано-Купянском направлении.".