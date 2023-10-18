Враг акцентирует внимание на харьковском участке и усиливает обстрелы — Евлаш

Военные РФ на Лимано-Купянском направлении интенсифицируют артиллерийские обстрелы — за сутки их было почти 700. Минометы различных калибров противник использовал более 300 раз, а кроме этого нанес шесть ударов дронами-камикадзе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Враг сейчас акцентирует внимание больше на харьковском участке — вблизи Синьковки и Ивановки. За минувшие сутки зафиксировано 15 атак. Все — на Купянском направлении. Лиманское направление пока противник не затрагивает. Вероятно из-за того, что ранее он сильно получил на орехи от сил обороны востока, сейчас перегруппировывается и восстанавливает свои силы. Однако это ненадолго. Также сейчас на интенсивность боевых действий влияют и погодные условия. Начинается сезон дождей… Это влияет и на ход штурмовых действий противника, и в целом на применение авиации и БпЛА», — рассказал Евлаш.

По его данным, за сутки украинские защитники убили и ранили 163 оккупанта, а также уничтожили 20 единиц вооружения и техники.

«Сейчас цель наступления, которое происходит в зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ — за счет большого количества техники и живой силы попытаться добиться до Купянска, его окружить, а затем захватить. Но мы имеем там мощный укрепрайон, мощные силы, которые сдерживают это нашествие, и пока противник не имеет там успехов и не будет иметь в будущем», — уверен начальник пресс-службы.