Враг акцентирует внимание на харьковском участке и усиливает обстрелы — Евлаш
Военные РФ на Лимано-Купянском направлении интенсифицируют артиллерийские обстрелы — за сутки их было почти 700. Минометы различных калибров противник использовал более 300 раз, а кроме этого нанес шесть ударов дронами-камикадзе.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Враг сейчас акцентирует внимание больше на харьковском участке — вблизи Синьковки и Ивановки. За минувшие сутки зафиксировано 15 атак. Все — на Купянском направлении. Лиманское направление пока противник не затрагивает. Вероятно из-за того, что ранее он сильно получил на орехи от сил обороны востока, сейчас перегруппировывается и восстанавливает свои силы. Однако это ненадолго. Также сейчас на интенсивность боевых действий влияют и погодные условия. Начинается сезон дождей… Это влияет и на ход штурмовых действий противника, и в целом на применение авиации и БпЛА», — рассказал Евлаш.
По его данным, за сутки украинские защитники убили и ранили 163 оккупанта, а также уничтожили 20 единиц вооружения и техники.
«Сейчас цель наступления, которое происходит в зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ — за счет большого количества техники и живой силы попытаться добиться до Купянска, его окружить, а затем захватить. Но мы имеем там мощный укрепрайон, мощные силы, которые сдерживают это нашествие, и пока противник не имеет там успехов и не будет иметь в будущем», — уверен начальник пресс-службы.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 10:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ на Лимано-Купянском направлении интенсифицируют артиллерийские обстрелы — за сутки их было почти 700. Минометы различных калибров противник использовал более 300 раз, а кроме этого нанес шесть ударов дронами-камикадзе.".