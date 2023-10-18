Ворог акцентує увагу на харківській ділянці та посилює обстріли – Євлаш
Військові РФ на Лимано-Куп’янському напрямку інтенсифікують артилерійські обстріли – за добу їх було майже 700. Міномети різних калібрів супротивник використав понад 300 разів, а крім цього завдав шість ударів дронами-камікадзе.
Про це в етері національного телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
“Ворог зараз акцентує увагу більше на харківській ділянці – поблизу Синьківки та Іванівки. За минулу добу зафіксовано 15 атак. Усі – на Куп’янському напрямку. Лиманський напрямок поки що противник не зачіпає. Ймовірно через те, що раніше він добряче отримав на горіхи від сил оборони сходу, наразі перегруповується та відновлює свої сили. Проте це ненадовго. Також зараз на інтенсивність бойових дій впливають і погодні умови. Починається сезон дощів… Це впливає і на перебіг штурмових дій противника, і загалом на застосування авіації та БпЛА”, – розповів Євлаш.
За його даними, за добу українські захисники вбили та поранили 163 окупанти, а також знищили 20 одиниць озброєння та техніки.
“Зараз мета наступу, що відбувається в зоні відповідальності Східного угруповання військ ЗСУ – за рахунок великої кількості техніки та живої сили спробувати добитися до Куп’янська, його оточити, а потім захопити. Але ми маємо там потужний укріпрайон, потужні сили, які стримують цю навалу, і поки що противник не має там успіхів і не матиме в майбутньому”, – впевнений начальник пресслужби.
Читайте також: Атаки на Куп’янщині. Синєгубов повідомив, що росіян вибили на вихідні позиції
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, евлаш, ЗСУ, купянское направление, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог акцентує увагу на харківській ділянці та посилює обстріли – Євлаш»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 10:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ на Лимано-Куп’янському напрямку інтенсифікують артилерійські обстріли – за добу їх було майже 700. Міномети різних калібрів супротивник використав понад 300 разів, а крім цього завдав шість ударів дронами-камікадзе.".