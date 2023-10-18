Атаки на Куп’янщині. Синєгубов повідомив, що росіян вибили на вихідні позиції

На Куп’янському напрямку російські окупанти не полишають спроб просунутися вперед, повідомляє в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки. Під вогнем ЗСУ ворог з втратами повернувся на вихідні позиції”, – пише начальник ХОВА.

Також, за його інформацією, минулої доби росіяни з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ, Красне Перше, Синьківку, Петропавлівку, Кислівку, Піщане та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Поранених внаслідок обстрілів немає.

Близько 17:00 неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ, сталася пожежа. 52-річний водій трактора загинув на місці, нагадав Синєгубов.