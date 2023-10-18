Генштаб: про нічний удар по дому в Запоріжжі та 15 атак росіян на Харківщині

На Харківщині протягом доби українські захисники відбили 15 атак росіян у районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

У Луганській області сили оборони відбили дев’ять ворожих атак в районі села Надія, що поблизу адміністративної межі з Харківщиною.

З початком доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя: є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, вночі військові РФ завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із “прильотів” припав на багатоповерхівку в центрі міста. Двоє людей загинули, ще троє поранені й троє вважаються зниклими безвісти.



Фото: Юрій Малашко