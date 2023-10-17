У Куп’янському районі Харківщини ворог атакує уже поблизу трьох сіл – Генштаб

На Харківщині протягом доби українські захисники відбили 12 атак ворога в районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Піщане на Куп’янському напрямку.

У Луганській області сили оборони відбили сім ворожих атак в районі села Надія, що поблизу адміністративної межі з Харківщиною.