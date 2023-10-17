У Куп’янському районі Харківщини ворог атакує уже поблизу трьох сіл – Генштаб
На Харківщині протягом доби українські захисники відбили 12 атак ворога в районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Піщане на Куп’янському напрямку.
У Луганській області сили оборони відбили сім ворожих атак в районі села Надія, що поблизу адміністративної межі з Харківщиною.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські захисники відбили 12 атак ворога в районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".