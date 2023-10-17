В Купянском районе Харьковщины россияне атакуют уже вблизи трех сел — Генштаб
В Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили 12 атак врага в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Песчаное на Купянском направлении.
В Луганской области силы обороны отбили семь вражеских атак в районе села Надия, расположенное вблизи административной границы с Харьковщиной.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили 12 атак врага в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".