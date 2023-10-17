В Купянском районе Харьковщины россияне атакуют уже вблизи трех сел — Генштаб

В Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили 12 атак врага в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Песчаное на Купянском направлении.

В Луганской области силы обороны отбили семь вражеских атак в районе села Надия, расположенное вблизи административной границы с Харьковщиной.