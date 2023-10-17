Ракетный удар РФ по Харьковщине и новые атаки под Купянском — данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о ночном ударе ракетами и «шахедами» по Украине, часть из них российские террористы «предназначили» для Харьковской области.

«С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и шесть вражеских «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщил Генштаб.

Об угрозе БПЛА предупреждали южные регионы Украины. Ракетную опасность на Харьковщине Воздушные силы ВСУ объявили в 22:03. Мониторинговые каналы сообщали о вылетах из Белгородской области РФ.

«По имеющейся информации, пуск ракет произвели из района Валуек в РФ», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Позже он проинформировал о «прилете» в Изюмском районе. Также Мельник предупреждал о ракетной опасности для Купянского района. Отбой прозвучал с 23:13. В течение ночи на Харьковщине были еще две тревоги: с 00:21 по 00:43 и с 02:03 по 02:34.

«Авиационные удары получили: Первомайское, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — сообщили в ГШ.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла 10 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершила 87 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 72 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще пять атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области», — проинформировал Генштаб.

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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А ракетчики поразили два российских вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.