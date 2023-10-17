Ракетний удар РФ по Харківщині та нові атаки під Куп’янськом – дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про нічний удар ракетами та “шахедами” по Україні, частину з них російські терористи “призначили” для Харківської області.

“З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та шість ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість ворожих “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомив Генштаб.

Про загрозу БПЛА попереджали південні регіони України. Ракетну небезпеку на Харківщині Повітряні сили ЗСУ оголосили о 22:03. Моніторингові канали повідомляли про вильоти із Бєлгородської області РФ.

“За наявною інформацією, пуск ракет здійснили з району Валуєк у РФ”, – повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Пізніше він поінформував про “приліт” в Ізюмському районі. Також Мельник попереджав про ракетну небезпеку для Куп’янського району. Відбій пролунав о 23:13. Протягом ночі на Харківщині були ще дві тривоги: з 00:21 до 00:43 та з 02:03 до 02:34.

“Авіаційних ударів зазнали: Першотравневе, Піщане Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“, – повідомили в ГШ.

Загалом по території України армія РФ завдала 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, а також здійснила 87 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 72 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще п’ять атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області“, – поінформував Генштаб.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетники вразили два російські вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.