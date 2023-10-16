Ворог ударив ракетами по Ізюмському району Харківщини – Мельник

Російські військові завдали ракетного удару по населеному пункту в Ізюмському районі, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його даними, ворог запустив ракети із району міста Валуйки Бєлгородської області.

“Інформація про можливих постраждалих та руйнування уточнюється“, – пише Мельник.

Коли саме був цей ракетний удар, начальник Харківського військового гарнізону не повідомив.

Нагадаємо, повітряна тривога на Харківщині триває з 22:02. Про ракетну небезпеку повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ.