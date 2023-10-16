Генштаб: 12 разів атакували росіяни біля Синьківки та Іванівки на Харківщині

На Харківщині українські захисники протягом доби відбили 12 атак ворога поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Крім того, в районі Синьківки супротивник завдав авіаційного удару.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка та Крохмальне на Куп’янському напрямку, а також Уди, Ветеринарне, Гатище та Нескучне на Слобожанському.

У Луганській області українські оборонці відбили чотири атаки окупантів біля сіл Стельмахівка та Надія, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.