Генштаб: 12 разів атакували росіяни біля Синьківки та Іванівки на Харківщині
На Харківщині українські захисники протягом доби відбили 12 атак ворога поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Крім того, в районі Синьківки супротивник завдав авіаційного удару.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка та Крохмальне на Куп’янському напрямку, а також Уди, Ветеринарне, Гатище та Нескучне на Слобожанському.
У Луганській області українські оборонці відбили чотири атаки окупантів біля сіл Стельмахівка та Надія, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині українські захисники протягом доби відбили 12 атак ворога поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".