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Генштаб ВСУ: 12 раз атаковали россияне у Синьковки и Ивановки на Харьковщине

Происшествия 18:56   16.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб ВСУ: 12 раз атаковали россияне у Синьковки и Ивановки на Харьковщине

На Харьковщине украинские защитники в течение суток отбили 12 атак врага вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Кроме того, в районе Синьковки противник нанес авиационный удар.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Каменка, Двуречная, Берестовое, Синьковка и Крахмальное на Купянском направлении, а также Уды, Ветеринарное, Гатище и Нескучное на Слобожанском.

В Луганской области украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов возле сел Стельмаховка и Надия, которые расположены вблизи административной границы с Харьковщиной.

Читайте также: Ночной ракетный удар, атаки и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 18:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине украинские защитники в течение суток отбили 12 атак врага вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".