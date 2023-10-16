Генштаб ВСУ: 12 раз атаковали россияне у Синьковки и Ивановки на Харьковщине

На Харьковщине украинские защитники в течение суток отбили 12 атак врага вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Кроме того, в районе Синьковки противник нанес авиационный удар.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Каменка, Двуречная, Берестовое, Синьковка и Крахмальное на Купянском направлении, а также Уды, Ветеринарное, Гатище и Нескучное на Слобожанском.

В Луганской области украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов возле сел Стельмаховка и Надия, которые расположены вблизи административной границы с Харьковщиной.