Враг ударил ракетами по Изюмскому району Харьковщины — Мельник

Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По его данным, враг запустил ракеты из района города Валуйки Белгородской области.

«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Мельник.

Когда именно был этот ракетный удар, начальник Харьковского военного гарнизона не сообщил.

Напомним, воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 22:02. О ракетной опасности сообщало командование Воздушных сил ВСУ.