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Враг ударил ракетами по Изюмскому району Харьковщины — Мельник

Происшествия 22:27   16.10.2023
Елена Нагорная
Враг ударил ракетами по Изюмскому району Харьковщины — Мельник

Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По его данным, враг запустил ракеты из района города Валуйки Белгородской области.

«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Мельник.

Когда именно был этот ракетный удар, начальник Харьковского военного гарнизона не сообщил.

Напомним, воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 22:02. О ракетной опасности сообщало командование Воздушных сил ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 22:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".