Враг ударил ракетами по Изюмскому району Харьковщины — Мельник
Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
По его данным, враг запустил ракеты из района города Валуйки Белгородской области.
«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Мельник.
Когда именно был этот ракетный удар, начальник Харьковского военного гарнизона не сообщил.
Напомним, воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 22:02. О ракетной опасности сообщало командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, изюмский район, ракети, ракетний удар, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".