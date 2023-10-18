Генштаб: про ночной удар по дому в Запорожье и 15 атак россиян на Харьковщине

В Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили 15 атак россиян в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

В Луганской области силы обороны отбили девять вражеских атак в районе села Надия, расположенного вблизи административной границы с Харьковщиной.

С началом суток оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре Запорожья: есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Как сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, ночью военные РФ нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из «прилетов» пришелся на многоэтажку в центре города. Два человека погибли, еще трое ранены и трое считаются без вести пропавшими.



Фото: Юрий Малашко