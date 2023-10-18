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Атаки на Купянщине. Синегубов сообщил, что россиян выбили на исходные позиции

Происшествия 08:26   18.10.2023
Елена Нагорная
Атаки на Купянщине. Синегубов сообщил, что россиян выбили на исходные позиции Фото: glavcom.ua

На Купянском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За минувшие сутки наши защитники отбили 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки. Под огнем ВСУ враг с потерями вернулся на исходные позиции», — пишет начальник ХОВА.

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Также, по его информации, за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск, Красное Первое, Синьковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Раненых в результате обстрелов нет.

Около 17:00 неподалеку от села Пески-Радьковские Изюмского района в ходе работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ, произошел пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте, напомнил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 08:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".