Атаки на Купянщине. Синегубов сообщил, что россиян выбили на исходные позиции
На Купянском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
«За минувшие сутки наши защитники отбили 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки. Под огнем ВСУ враг с потерями вернулся на исходные позиции», — пишет начальник ХОВА.
Читайте также: Войска РФ на Харьковщине продвинулись на 1,5 км в сторону Ивановки — ISW
Также, по его информации, за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск, Красное Первое, Синьковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Раненых в результате обстрелов нет.
Около 17:00 неподалеку от села Пески-Радьковские Изюмского района в ходе работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ, произошел пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте, напомнил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянское направление, обстрелы, сводка, синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атаки на Купянщине. Синегубов сообщил, что россиян выбили на исходные позиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 08:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".