Войска РФ на Харьковщине продвинулись на 1,5 км в сторону Ивановки — ISW
Российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от села Ягодное в сторону села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой от 17 октября.
“Российские войска 17 октября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденных успехов на Купянском направлении”, — констатируют аналитики.
Генштаб ВСУ утром 18 октября сообщил, что в Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили 15 атак россиян в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, ивановка, институт изучения войны, купянск, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 07:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от села Ягодное в сторону села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой от 17 октября.".