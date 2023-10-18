Войска РФ на Харьковщине продвинулись на 1,5 км в сторону Ивановки — ISW

Российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от села Ягодное в сторону села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой от 17 октября.

“Российские войска 17 октября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденных успехов на Купянском направлении”, — констатируют аналитики.

Генштаб ВСУ утром 18 октября сообщил, что в Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили 15 атак россиян в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района.