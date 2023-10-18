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Війська РФ на Харківщині просунулися на 1,5 км у напрямку Іванівки – ISW

Події 07:41   18.10.2023
Олена Нагорна
Війська РФ на Харківщині просунулися на 1,5 км у напрямку Іванівки – ISW

Російські війська просунулися приблизно на 1,5 км на захід від села Ягідне у бік села Іванівка Куп’янського району Харківської області, пише Американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на кадри з геоприв’язкою від 17 жовтня.

“Російські війська 17 жовтня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кременна і досягли підтверджених успіхів на Куп’янському напрямку”, – констатують аналітики.

Генштаб ЗСУ вранці 18 жовтня повідомив, що на Харківщині протягом доби українські захисники відбили 15 атак росіян у районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 07:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська просунулися приблизно на 1,5 км на захід від села Ягідне у бік села Іванівка Куп’янського району Харківської області, пише Американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на кадри з геоприв’язкою від 17 жовтня.".