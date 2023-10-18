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Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом

Політика 10:37   18.10.2023
Олена Нагорна
Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом

Розвідка Великої Британії вважає малоймовірним значний оперативний прорив російських військ на Лимано-Куп’янському напрямку.

У Twitter Міністерства оборони Великої Британії констатують значне посилення російської наступальної активності на лінії Куп’янськ-Лиман протягом останніх двох тижнів.

“Російські обстріли посилилися, а елементи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом”, – йдеться в публікації.

Метою РФ, вважає британська розвідка, є просування на захід до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області.

“Протягом останніх місяців ЗС РФ наростили бойовий потенціал на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Проте, українські сили зберігають значну оборонну присутність на цій осі, і дуже малоймовірно, що РЗФ вдасться досягти значного оперативного прориву”, – вважають у відомстві.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 10:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідка Великої Британії вважає малоймовірним значний оперативний прорив російських військ на Лимано-Куп’янському напрямку.".