Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом
Розвідка Великої Британії вважає малоймовірним значний оперативний прорив російських військ на Лимано-Куп’янському напрямку.
У Twitter Міністерства оборони Великої Британії констатують значне посилення російської наступальної активності на лінії Куп’янськ-Лиман протягом останніх двох тижнів.
“Російські обстріли посилилися, а елементи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом”, – йдеться в публікації.
Метою РФ, вважає британська розвідка, є просування на захід до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області.
“Протягом останніх місяців ЗС РФ наростили бойовий потенціал на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Проте, українські сили зберігають значну оборонну присутність на цій осі, і дуже малоймовірно, що РЗФ вдасться досягти значного оперативного прориву”, – вважають у відомстві.
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- Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Великобитания, куп'янск, купянское направление, Лиман, разведка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 10:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідка Великої Британії вважає малоймовірним значний оперативний прорив російських військ на Лимано-Куп’янському напрямку.".