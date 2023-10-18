У ЗСУ розповіли про фортифікації під Куп’янськом

Чи є фортифікаційні споруди під Куп’янськом і наскільки вони ускладнюють життя ворогові – на ці питання в етері нацмарафону відповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“На Куп’янському напрямку ми вже підготували потужний укріпрайон, дуже міцні фортифікаційні споруди в нас є на цьому напрямку, про що противник сам уже неодноразово зазначав у своїх перехопленнях. Дуже заважають йому, його броньованій техніці та піхоті наступати на цьому напрямку, хоча й великими силами він постійно намагається атакувати наші оборонні рубежі”, – повідомив Євлаш.

Він зазначив, що на штурм армія РФ переважно відправляє безліч техніки та піхоту, у тому числі загони “Шторм-Z” та окремі мотострілецькі бригади.

“Звичайно, вони намагаються штурмувати там, де, на їхню думку, вони можуть розвинути успіх. Проте ми стримуємо ворога, відбиваємо його атаки, намагаємося бити по його вразливих місцях, по тилах, по складах із боєприпасами та нищити його артилерійські позиції, звідки він веде вогонь“, – сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ.