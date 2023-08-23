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Фото с места «прилета» С-300 на Харьковщине опубликовали полиция и прокуратура

Происшествия 09:47   23.08.2023
Оксана Горун
Фото с места «прилета» С-300 на Харьковщине опубликовали полиция и прокуратура

Армия РФ била по Чугуевскому, Купянскому и Изюмскому районам. В том числе применила две ракеты С-300. В области есть раненая и разрушения.

«22 августа около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Чкаловское Чугуевского района. По предварительным данным, двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф. Поврежден дом культуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия удара С-300 по Чкаловскому 23 августа 2023 2

В полиции отметили, что в течение суток армия РФ также разрушала села Шейковка и Чернещина  Изюмского района.

«В результате обстрела в селе Шейковка Изюмского района повреждены частные дома. Ранена 65-летняя женщина. В селе Чернещина Изюмского района повреждены частные дома», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Осколок С-300

На местах происшествия работали следователи, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ била по Чугуевскому, Купянскому и Изюмскому районам. В том числе применила две ракеты С-300. В области есть раненая и разрушения".