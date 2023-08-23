Фото с места «прилета» С-300 на Харьковщине опубликовали полиция и прокуратура

Армия РФ била по Чугуевскому, Купянскому и Изюмскому районам. В том числе применила две ракеты С-300. В области есть раненая и разрушения.

«22 августа около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Чкаловское Чугуевского района. По предварительным данным, двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф. Поврежден дом культуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В полиции отметили, что в течение суток армия РФ также разрушала села Шейковка и Чернещина Изюмского района.

«В результате обстрела в селе Шейковка Изюмского района повреждены частные дома. Ранена 65-летняя женщина. В селе Чернещина Изюмского района повреждены частные дома», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На местах происшествия работали следователи, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.