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Утром россияне обстреляли Купянск: повреждены дом и автомобиль (фото)

Происшествия 12:20   23.08.2023
Виктория Яковенко
Утром россияне обстреляли Купянск: повреждены дом и автомобиль (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

23 августа около 9:20 армия РФ из артиллерии обстреляла город Купянск в Харьковской области.

В результате обстрела повреждены жилой дом и автомобиль, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, 22 августа враг обстрелял село Шейковка Изюмского района. Ранение получила 65-летняя местная жительница. Также повреждены частные дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа около 9:20 армия РФ из артиллерии обстреляла город Купянск в Харьковской области.".