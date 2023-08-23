Утром россияне обстреляли Купянск: повреждены дом и автомобиль (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
23 августа около 9:20 армия РФ из артиллерии обстреляла город Купянск в Харьковской области.
В результате обстрела повреждены жилой дом и автомобиль, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме того, 22 августа враг обстрелял село Шейковка Изюмского района. Ранение получила 65-летняя местная жительница. Также повреждены частные дома.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа около 9:20 армия РФ из артиллерии обстреляла город Купянск в Харьковской области.".