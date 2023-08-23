Утром россияне обстреляли Купянск: повреждены дом и автомобиль (фото)

23 августа около 9:20 армия РФ из артиллерии обстреляла город Купянск в Харьковской области.

В результате обстрела повреждены жилой дом и автомобиль, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, 22 августа враг обстрелял село Шейковка Изюмского района. Ранение получила 65-летняя местная жительница. Также повреждены частные дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).