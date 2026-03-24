«Скорым» могут запретить выезжать на сложные направления без РЭБ – Синегубов

Враг продолжает атаковать кареты «скорой» на Харьковщине. На Совете обороны планируют рассмотреть решение о запрете для медиков выезжать на сложные направления без систем РЭБ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Часть карет «скорой» у нас уже оснащены РЭБами, однако все равно есть дроны на оптоволокне. Поэтому люди все же подвергаются опасности. Здесь очень сложно, все зависит от конкретного населенного пункта – либо человек сможет добраться хотя бы до амбулатории и получить первую медицинскую помощь, либо нужно эвакуироваться. Конечно, мы за то, чтобы люди эвакуировались из таких населенных пунктов», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отметим: утром начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что накануне в 21:50 в селе Плоское на трассе Бурлук — Харьков в результате обстрела повреждены автомобили, в том числе автомобиль экстренной медпомощи.