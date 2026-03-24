«Скорым» могут запретить выезжать на сложные направления без РЭБ – Синегубов
Враг продолжает атаковать кареты «скорой» на Харьковщине. На Совете обороны планируют рассмотреть решение о запрете для медиков выезжать на сложные направления без систем РЭБ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Часть карет «скорой» у нас уже оснащены РЭБами, однако все равно есть дроны на оптоволокне. Поэтому люди все же подвергаются опасности. Здесь очень сложно, все зависит от конкретного населенного пункта – либо человек сможет добраться хотя бы до амбулатории и получить первую медицинскую помощь, либо нужно эвакуироваться. Конечно, мы за то, чтобы люди эвакуировались из таких населенных пунктов», — сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Отметим: утром начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что накануне в 21:50 в селе Плоское на трассе Бурлук — Харьков в результате обстрела повреждены автомобили, в том числе автомобиль экстренной медпомощи.
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: медики, Олег Синегубов, РЭБ, скорая, харьковщина, швидка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 13:37;