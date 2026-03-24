«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов
Ворог продовжує атакувати карети «швидкої» на Харківщині. На Раді оборони планують розглянути рішення про заборону для медиків виїжджати на складні напрямки без систем РЕБ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Частина карет «швидкої» у нас вже оснащені РЕБами, однак все одно є дрони на оптоволокні. Тому люди все ж таки наражаються на небезпеку. Тут дуже складно, все залежить від конкретного населеного пункту – або людина зможе дістатися хоча б до амбулаторії й отримати першу медичну допомогу, або потрібно евакуюватися. Звичайно, що ми за те, щоб люди евакуювалися з таких населених пунктів», – сказав Синєгубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Зазначимо: вранці начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що напередодні о 21:50 у селі Плоске на трасі Бурлук – Харків внаслідок обстрілу пошкоджені автівки, в тому числі автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформації про постраждалих та загиблих немає.
Теги: медики, Олег Синегубов, РЭБ, харківщина, швидка
Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 13:37;