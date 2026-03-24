«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов

Записано 13:37   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Ворог продовжує атакувати карети «швидкої» на Харківщині. На Раді оборони планують розглянути рішення про заборону для медиків виїжджати на складні напрямки без систем РЕБ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Частина карет «швидкої» у нас вже оснащені РЕБами, однак все одно є дрони на оптоволокні. Тому люди все ж таки наражаються на небезпеку. Тут дуже складно, все залежить від конкретного населеного пункту – або людина зможе дістатися хоча б до амбулаторії й отримати першу медичну допомогу, або потрібно евакуюватися. Звичайно, що ми за те, щоб люди евакуювалися з таких населених пунктів», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Зазначимо: вранці начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що напередодні о 21:50 у селі Плоске на трасі Бурлук – Харків внаслідок обстрілу пошкоджені автівки, в тому числі автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформації про постраждалих та загиблих немає.

пострадало авто скорой на Харьковщине
Фото: Андрій Канашевич

Читайте також: Харків – без “Інтерсіті”, РФ вбиває медиків: огляд фронту (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
24.03.2026, 14:16
Землю біля Журавлівського гідропарку забрали у підприємства через суд
Землю біля Журавлівського гідропарку забрали у підприємства через суд
24.03.2026, 13:11
«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов
«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов
24.03.2026, 13:37
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
24.03.2026, 12:09
Газ відключать у двох районах Харкова у середу: адреси
Газ відключать у двох районах Харкова у середу: адреси
24.03.2026, 12:33
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
24.03.2026, 14:26

Новини за темою:

19.03.2026
Двоє поранених медиків: росіяни знову атакували дроном швидку на Харківщині
02.03.2026
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
28.02.2026
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
19.02.2026
Медикам «швидкої» на Харківщині підвищили зарплату, скільки отримують – ОВА
11.02.2026
РФ атакувала на Харківщині машину медиків та автобус: загинула жінка (фото)


  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 13:37;

