«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов

Ворог продовжує атакувати карети «швидкої» на Харківщині. На Раді оборони планують розглянути рішення про заборону для медиків виїжджати на складні напрямки без систем РЕБ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Частина карет «швидкої» у нас вже оснащені РЕБами, однак все одно є дрони на оптоволокні. Тому люди все ж таки наражаються на небезпеку. Тут дуже складно, все залежить від конкретного населеного пункту – або людина зможе дістатися хоча б до амбулаторії й отримати першу медичну допомогу, або потрібно евакуюватися. Звичайно, що ми за те, щоб люди евакуювалися з таких населених пунктів», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Зазначимо: вранці начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що напередодні о 21:50 у селі Плоске на трасі Бурлук – Харків внаслідок обстрілу пошкоджені автівки, в тому числі автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформації про постраждалих та загиблих немає.