Ворог просунувся на Куп’янщині – у Deep State оновили карти

Україна 17:42   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

9 листопада автори проєкту Deep State показали просування РФ на Куп’янському напрямку.

Згідно з оновленою інформацією, росіяни захопили нові території біля Степової Новоселівки. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.

Нагадаємо, 9 листопада в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Куп’янщині ситуація досить нестабільна і думки щодо територіальних питань поки що розходяться. За даними російських блогерів, українські бійці нещодавно просунулися в полях на захід від автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв на захід від Радьківки. Однак у ISW цю інформацію поки що не підтверджують. І припускають, що, ймовірно, таких успіхів ЗСУ на Куп’янському напрямку не було.

Читайте також: На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
