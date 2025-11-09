Ворог просунувся на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
9 листопада автори проєкту Deep State показали просування РФ на Куп’янському напрямку.
Згідно з оновленою інформацією, росіяни захопили нові території біля Степової Новоселівки. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.
Нагадаємо, 9 листопада в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Куп’янщині ситуація досить нестабільна і думки щодо територіальних питань поки що розходяться. За даними російських блогерів, українські бійці нещодавно просунулися в полях на захід від автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв на захід від Радьківки. Однак у ISW цю інформацію поки що не підтверджують. І припускають, що, ймовірно, таких успіхів ЗСУ на Куп’янському напрямку не було.
Читайте також: На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, оккупировали, рф, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ворог просунувся на Куп’янщині – у Deep State оновили карти», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 17:42;