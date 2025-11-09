Враг продвинулся на Купянщине – в Deep State обновили карты
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
9 ноября авторы проекта Deep State показали продвижение РФ на Купянском направлении.
Согласно обновленной информации, россияне захватили новые территории около Степной Новоселовки. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
Напомним, 9 ноября в Институте изучения войні сообщали, что на Купянщине ситуация достаточно нестабильная и мнения насчет территориальных вопросов пока что расходятся. По данным российских блогеров, украинские бойцы недавно продвинулись в полях на запад от автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на захід від Радьковки. Однако в ISW эту информацию пока что не подтверждают. И предполагают, что, вероятно, подобных успехов ВСУ на Купянском направлении не было.
Читайте также: На Харьковщине идут шесть боев – где атакует РФ
