На Харьковщине идут шесть боев – где атакует РФ

В сводке Генштаба по состоянию на 16:00 сообщается, что украинские защитники сдерживают военных РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

На севере области ВСУ отбили шесть штурмов россиян около Волчанска. Еще четыре боя на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг атаковал три раза в сторону Петропавловки и Песчаного. Идут еще два боя.

Напомним, утром 9 ноября Генштаб ВСУ информировал, что всего за сутки в Харьковской области зафиксировали 25 боев. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 19 атак РФ в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого. На Купянском – россияне наступали шесть раз около Петропавловки и Песчаного.