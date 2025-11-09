На Харьковщине идут шесть боев – где атакует РФ
Фото: Генштаб ВСУ
В сводке Генштаба по состоянию на 16:00 сообщается, что украинские защитники сдерживают военных РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.
На севере области ВСУ отбили шесть штурмов россиян около Волчанска. Еще четыре боя на данный момент продолжаются.
На Купянском направлении враг атаковал три раза в сторону Петропавловки и Песчаного. Идут еще два боя.
Напомним, утром 9 ноября Генштаб ВСУ информировал, что всего за сутки в Харьковской области зафиксировали 25 боев. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 19 атак РФ в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого. На Купянском – россияне наступали шесть раз около Петропавловки и Песчаного.
Читайте также: Под контролем ВСУ осталось лишь 10% Волчанска? Анализ ISW
Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 16:21