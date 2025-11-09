Генштаб сообщил, где пытались прорваться россияне на Харьковщине
Всего за сутки в Харьковской области зафиксировали 25 боев, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 19 атак РФ в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого. На Купянском – россияне наступали шесть раз около Петропавловки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 5276 дронов-камикадзе и совершено 4697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых более ста – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
