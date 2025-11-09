Генштаб повідомив, де намагалися прорватися росіяни на Харківщині
Усього за добу в Харківській області зафіксували 25 боїв, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 19 атак РФ у районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого. На Куп’янському – росіяни наступали шість разів біля Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян на сьогодні такі:
