Live

На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ

Україна 16:21   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ Фото: Генштаб ЗСУ

У зведенні Генштабу станом на 16:00 повідомляється, що українські захисники стримують військових РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. 

На півночі області ЗСУ відбили шість штурмів росіян біля Вовчанська. Ще чотири бої наразі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував тричі у бік Петропавлівки та Піщаного. Ідуть ще два бої.

Нагадаємо, вранці 9 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що всього за добу на Харківщині зафіксували 25 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 19 атак РФ у районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого. На Куп’янському – росіяни наступали шість разів біля Петропавлівки та Піщаного.

Читайте також: Під контролем ЗСУ залишилося лише 10% Вовчанська? Аналіз ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ
На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ
09.11.2025, 16:21
У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст: у нього врізався 19-річний водій ВАЗ
У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст: у нього врізався 19-річний водій ВАЗ
09.11.2025, 14:25
Кулеба: без світла, тепла, води 100 тисяч людей – на відновлення потрібен час
Кулеба: без світла, тепла, води 100 тисяч людей – на відновлення потрібен час
09.11.2025, 15:10
Що відбувається в області після ударів по енергетиці. Яка ситуація зі світлом
Що відбувається в області після ударів по енергетиці. Яка ситуація зі світлом
09.11.2025, 11:58
Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води
Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води
09.11.2025, 11:01
Яку угоду підписав Терехов із партнерами
Яку угоду підписав Терехов із партнерами
09.11.2025, 13:15

Новини за темою:

09.11.2025
Під контролем ЗСУ залишилося лише 10% Вовчанська? Аналіз ISW
09.11.2025
Генштаб повідомив, де намагалися прорватися росіяни на Харківщині
07.11.2025
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
07.11.2025
Понад два десятки штурмів РФ відбили українські захисники – Генштаб
06.11.2025
Генштаб: 14 атак росіян відбили СОУ на півночі від Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 16:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу станом на 16:00 повідомляється, що українські захисники стримують військових РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. ".