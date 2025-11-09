На Харківщині йдуть шість боїв – де атакує РФ

У зведенні Генштабу станом на 16:00 повідомляється, що українські захисники стримують військових РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На півночі області ЗСУ відбили шість штурмів росіян біля Вовчанська. Ще чотири бої наразі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував тричі у бік Петропавлівки та Піщаного. Ідуть ще два бої.

Нагадаємо, вранці 9 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що всього за добу на Харківщині зафіксували 25 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 19 атак РФ у районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого. На Куп’янському – росіяни наступали шість разів біля Петропавлівки та Піщаного.