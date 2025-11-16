Харьков показывает вольфрамовый средний палец в сторону РФ – Чичваркин (видео)

Российский предприниматель и общественный деятель Евгений Чичваркин, который поддерживает и помогает Украине, побывал в Харькове.

Своими впечатлениями от Харькова он поделился в интервью Евгению Киселёву.

«В Харькове вечером или в 4 утра прилет на собачью площадку или детскую площадку. В 7 утра службы городские это все убирают, чистят, высаживают новые деревья, красят, рассыпают, восстанавливают забор. И после школы дети на этой площадке опять играют, как будто ничего не было. Это такой средний палец, просто такой вольфрамовый, в сторону севера. Очень крутое решение властей», — отметил Чичваркин.

Видео: Евгений Киселев

Естественно, что огромный дом после прилета так же быстро восстановить не могут, признает российский предприниматель. Но на территории частного детсада, куда «прилетело» три «шахеда» подряд, уже идут работы.

«Мы были там, буквально дней 10 прошло, там уже активно шли работы, когда мы были. А дом напротив нет, потому что он частный, у этого владельца нет на этот день денег, чтобы починить. Если дырки в асфальте, их заделывают и так далее. Дорога Киев-Харьков выглядит как сверхдостойная европейская дорога, ну, за исключением пары очень узких исторических мест, типа Борисполя, и еще пары сел уже ближе к Харькову, где она сужается. А так это классная трасса без дырок, ухоженная, четкая, быстрая. Это очень, очень круто», — подчеркнул Чичваркин.

По его словам, все это в комплексе демонстрирует дух и готовность сопротивляться достаточно длительное время.