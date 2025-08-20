Уникальный проект психологической поддержки ветеранов стартует на Харьковщине
Проект психологической поддержки ветеранов применяет технологии виртуальной реальности, сообщает ХОВА.
Чиновники ХОВА встретились с представителями Научно-медицинского центра «Университетская клиника», Института неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины, Харьковского областного центра социальных служб, Kharkiv IT Cluster и ветеранского пространства «Бок о бок».
Участники рабочей встречи обсудили реализацию уникального для Украины пилотного проекта психологической поддержки ветеранов и членов их семей «Найти себя». Проект планируют запустить в восьми пилотных громадах области – Балаклейской, Валковской, Песочинской, Кегичевской, Лозовской, Златопольской, Чугуевской и Близнюковской.
В рамках подготовки проекта 8 психологов Центров жизнестойкости из пилотных громад пройдут комплексную психологическую подготовку.
Благодаря проекту ветераны и ветеранки и члены их семей в каждой из восьми пилотных громад будут получать психологическую помощь с использованием технологий виртуальной реальности – VR-очков, позволяющих моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде. Со временем планируют масштабировать пилотный проект на все громады Харьковской области.
Читайте также: Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Уникальный проект психологической поддержки ветеранов стартует на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект психологической поддержки ветеранов применяет технологии виртуальной реальности, сообщает ХОВА.".