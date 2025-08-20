Уникальный проект психологической поддержки ветеранов стартует на Харьковщине

Проект психологической поддержки ветеранов применяет технологии виртуальной реальности, сообщает ХОВА.

Чиновники ХОВА встретились с представителями Научно-медицинского центра «Университетская клиника», Института неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины, Харьковского областного центра социальных служб, Kharkiv IT Cluster и ветеранского пространства «Бок о бок».

Участники рабочей встречи обсудили реализацию уникального для Украины пилотного проекта психологической поддержки ветеранов и членов их семей «Найти себя». Проект планируют запустить в восьми пилотных громадах области – Балаклейской, Валковской, Песочинской, Кегичевской, Лозовской, Златопольской, Чугуевской и Близнюковской.

В рамках подготовки проекта 8 психологов Центров жизнестойкости из пилотных громад пройдут комплексную психологическую подготовку.

Благодаря проекту ветераны и ветеранки и члены их семей в каждой из восьми пилотных громад будут получать психологическую помощь с использованием технологий виртуальной реальности – VR-очков, позволяющих моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде. Со временем планируют масштабировать пилотный проект на все громады Харьковской области.