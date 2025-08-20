Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Уникальный проект психологической поддержки ветеранов стартует на Харьковщине

Общество 20:16   20.08.2025
Оксана Якушко
Уникальный проект психологической поддержки ветеранов стартует на Харьковщине Фото: ХОВА

Проект психологической поддержки ветеранов применяет технологии виртуальной реальности, сообщает ХОВА.

Чиновники ХОВА встретились с представителями Научно-медицинского центра «Университетская клиника», Института неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины, Харьковского областного центра социальных служб, Kharkiv IT Cluster и ветеранского пространства «Бок о бок».

Участники рабочей встречи обсудили реализацию уникального для Украины пилотного проекта психологической поддержки ветеранов и членов их семей «Найти себя». Проект планируют запустить в восьми пилотных громадах области – Балаклейской, Валковской, Песочинской, Кегичевской, Лозовской, Златопольской, Чугуевской и Близнюковской.

В рамках подготовки проекта 8 психологов Центров жизнестойкости из пилотных громад пройдут комплексную психологическую подготовку.

Благодаря проекту ветераны и ветеранки и члены их семей в каждой из восьми пилотных громад будут получать психологическую помощь с использованием технологий виртуальной реальности – VR-очков, позволяющих моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде. Со временем планируют масштабировать пилотный проект на все громады Харьковской области.

Читайте также: Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
20.08.2025, 16:17
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
20.08.2025, 17:29
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
«Были притеснения за русский язык» – житель Харьковщины пожаловался СМИ РФ
«Были притеснения за русский язык» – житель Харьковщины пожаловался СМИ РФ
20.08.2025, 18:43
Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹
Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹
20.08.2025, 15:24
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37

Новости по теме:

17:48
Психологическая помощь ветеранам: на Харьковщине формируют сеть
18:55
Стрелял в ветерана ВСУ на протезе в Харькове: подозреваемого отправили в СИЗО
11:30
Мужчине, стрелявшему в ветерана ВСУ в Харькове, вручили подозрение
20:21
Где ветераны могут получить медицинские услуги и реабилитацию на Харьковщине
18:01
Вышиванку принцу Гарри подарил ветеран из Харьковской области (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Уникальный проект психологической поддержки ветеранов стартует на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект психологической поддержки ветеранов применяет технологии виртуальной реальности, сообщает ХОВА.".