Почему ребенок не «перерастет» травму и как ему помочь: советы психологов

Родители часто слышат от знакомых: «Не волнуйтесь, ребенок маленький, он еще ничего не понимает – перерастет». Но психологи предупреждают: этот миф опасен. Дети учатся жить со своим травматическим опытом, но без поддержки эти адаптационные навыки могут быть разрушительными. Ведь война не исчезает из детской памяти – и проявления пережитого могут сопровождать человека всю жизнь.

Что происходит, когда поддержку откладывают и как понять, что ребенку нужна помощь

Травма мешает нормальной работе префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль и рациональные решения. Она гиперактивирует миндалевидное тело (амигдалу) — мозг начинает работать в режиме постоянной тревоги, гормоны стресса выделяются чрезмерно. Ребенку становится труднее регулировать эмоции и справляться со стрессом.

«Травматический опыт не исчезает с возрастом, а трансформируется в поведенческие, эмоциональные или телесные проявления. Это может повлиять на сон, эмоциональную регуляцию, способность доверять, учиться, строить отношения. Когда ребенку не оказывают поддержки и объяснений, он остается со своими переживаниями в одиночку», — объясняет Юлия Тукаленко, психолог фонда «Голоса детей».

Психологи выделяют первые признаки того, что ребенок нуждается в помощи: растет тревожность, нарушается сон, внимание, обучаемость. Могут возникать соматические проявления: боли в животе, головные боли, нервные тики. Нарушения сна – ночные ужасы, трудности с засыпанием, частые пробуждения – становятся постоянными спутниками травмированного ребенка.

Дети могут пугаться громких звуков – звонка или хлопанья дверей, сирены, а также болезненно реагировать на прикосновения или внезапные движения. В младшем школьном и подростковом возрасте чаще возникают социальные трудности: изоляция от сверстников, избегание контактов. Также возможны агрессивные проявления: раздражительность, оппозиционное поведение, частые конфликты, буллинг по отношению к другим или аутоагрессия.

«Эти признаки родители нередко воспринимают как «характер или временные трудности», но они могут сигнализировать о более глубоких проблемах. Важно понимать, что ребенок не всегда может вербализовать свое состояние, поэтому поведенческие и эмоциональные изменения являются ключевыми сигналами», — объясняет Елена Лесовая, психолог благотворительного фонда «Голоса детей».

Почему детям нужна помощь сейчас: последствия войны и пути восстановления

Юлия Тукаленко считает, что идея о том, что ребенок перерастет травму, связана скорее с желанием взрослых избежать болезненных разговоров, чем с реальными механизмами развития и восстановления ребенка.

«Детская психика не живет в будущем, она живет здесь и сейчас. Ранняя помощь возвращает ребенку чувство контроля и опоры и является одним из самых эффективных способов предотвратить долговременные последствия войны. Дети перестают просыпаться от ужасов, лучше регулируют эмоции. Они становятся более уверенными, легче взаимодействуют со сверстниками, учатся говорить о своих переживаниях, вместо того чтобы угнетать их», — отмечает Тукаленко.

Время – самый ценный ресурс в преодолении травмы. Промедление часто приводит к тому, что травма «врастает» в личность, влияя на самооценку, модель привязанности и способ реагирования на стресс.

Ранние травмы повышают риск психических расстройств. Это и хроническая тревожность, и депрессия. Низкая самооценка и комплекс неполноценности, когда человек чувствует себя «недостаточно хорошим» во всем. Возможны также проблемы с адаптацией, избегание ответственности, трудности в профессиональной сфере. Склонность к адикциям: алкоголю, наркотикам или другим формам зависимости как способу компенсировать эмоциональный дефицит», — объясняет Елена Лесовая.

Искусство как инструмент помощи детям

По оценкам Министерства здравоохранения, до 4 миллионов детей могут нуждаться в психологической помощи для преодоления травм войны. Гуманитарные инициативы для детей, переживающих войну, должны быть направлены на индивидуальную терапию, а также на психосоциальную поддержку в громадах, групповую работу, творческие занятия — все, что может вернуть им чувство безопасности и причастности.

«Групповые занятия создают безопасное сообщество, в котором дети видят, что они не одни в своих переживаниях. Такой формат работы способствует обновлению социальных навыков, дети начинают взаимодействовать между собой, совместно решать задачи. Благодаря арт-терапевтическим и телесным практикам мы можем помочь детям улучшить настроение и восстановить эмоциональную стабильность», — добавляет Тукаленко.

Специалисты помогают им также, используя альтернативные формы поддержки, в частности, искусство. Благотворительный фонд «Голоса детей» создал художественные лаборатории (Art Labs) для прошедших через оккупацию, потерю родных людей или своего дома, для детей, ожидающих близких с войны или остающихся в прифронтовых городах под обстрелами.

Основная идея программы состоит в том, чтобы помочь подросткам проживать происходящее в их жизни с помощью важной для них активности.

Для кого-то важной активностью является музыка, для кого-то текст, поэзия, визуальное искусство, пение, театр, игра. Поэтому программа включает курсы писательства, поэзии, кинематографа, театрального мастерства, музыки, документалистики и т.д.

«Цель этих проектов — вернуть детям ощущение, что они способны что-то делать, поддержать их в этом, предоставить психолога, который с помощью этого искусства, этой свободы, будет помогать им проживать сложные для них моменты», — говорит Ольга Никитчин, куратор художественных лабораторий психосоциальной программы фонда.

Не менее важно, что художественные лаборатории входят в программу психосоциальной помощи, то есть, кроме художников-менторов, с детьми работают еще и профессиональные психологи. В каждой группе занятий психолог сопутствует творческому процессу. Такой комплексный подход обеспечивает детям и терапевтический эффект лаборатории, и развитие талантов и поддержку сообщества.

Ольга Русина, детская и подростковая писательница, отмечает, что в психосоциальной поддержке подростков решающими являются два элемента — менторство и сообщество. По ее словам, сегодня важные взрослые часто недостижимы для подростков: кто-то эмоционально истощен из-за войны, кто-то физически отсутствует, потому что служит. Сообщества сверстников тоже рушатся из-за переездов и онлайн-обучения, которое длится уже несколько лет.

«На все это накладывается огромная неуверенность и тревога по поводу будущего. Это именно те потребности, которые мы частично можем закрыть: менторы и кураторы становятся взрослыми, оказывающими поддержку, внушая уверенность в себе, к которым можно обратиться за советом. А сообщество других подростков с похожими интересами – это то, что всегда остается с ними после завершения основной программы», – объясняет Русина.

Фонд «Голоса детей» совместно с куратором Екатериной Михалицыной провел несколько курсов поэзии с элементами арт-терапии для подростков из разных регионов Украины. Они прошли через потерю дома, разлуку с близкими, обстрелы и выложили свои переживания в стихах. Среди участников — 14-летняя Екатерина Скороход из Чернигова. Поэзия помогает ей превращать тяжелый опыт осады города и обстрелов в художественное слово.

А 17-летний Владимир Скляров из Харькова до войны мечтал стать боксером. Однако пережитые события сменили его приоритеты — парень открыл в себе талант поэта. Свое первое стихотворение он написал в марте 2023 года, а за год создал более ста произведений.

Юлия Диденко, БФ «Голоса детей»