Live
  • Вівторок 06.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🔴

Є героїчні міста. У Харків “прилітає”, але вони працюють і живуть – Зеленський

Політика 20:04   06.06.2023
Олена Нагорна
Є героїчні міста. У Харків “прилітає”, але вони працюють і живуть – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про стратегію допомоги людям, які повертаються на деокуповані території, зокрема, досі знеструмлені, згадав Харків.

“Люди, які виїхали звідти, де стріляють, мають всі можливості жити з дахом, у квартирі за гроші держави. Це факт”, – сказав Зеленський.

При цьому, наголосив глава держави, є люди, які не хочуть виїжджати з небезпечних територій. Як приклад він навів одинадцять родин із села у Куп’янському районі Харківщини, де напередодні окупанти пошкодили аміакопровід. 

“Є зони, які повинні бути евакуйовані. Люди повинні звідти виїхати. Так, є ризик, що «прилетить». І є героїчні міста. У Харків прилітає, але вони, подивіться, вони працюють, живуть, навчаються. Вони розуміють, що Росія ворог. Вони дуже проукраїнські”, – додав президент.

Читайте також: Зеленський створив на Харківщині ще одну військову адміністрацію

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ворог обстріляв 29 населених пунктів Харківщини та завдав авіаударів – Генштаб
Ворог обстріляв 29 населених пунктів Харківщини та завдав авіаударів – Генштаб
06.06.2023
Зеленський відзначив харківського журналіста орденом “За заслуги” III ступеня
Зеленський відзначив харківського журналіста орденом “За заслуги” III ступеня
06.06.2023
ПриватБанк повідомив про перебої в роботі Приват24, банкоматів і терміналів
ПриватБанк повідомив про перебої в роботі Приват24, банкоматів і терміналів
06.06.2023
Зеленський створив на Харківщині ще одну військову адміністрацію
Зеленський створив на Харківщині ще одну військову адміністрацію
06.06.2023
Вдарив літнього чоловіка та вкрав 2500 грн: на Харківщині затримали грабіжника
Вдарив літнього чоловіка та вкрав 2500 грн: на Харківщині затримали грабіжника
06.06.2023
На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)
На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)
06.06.2023

Новини за темою:

19:01
Зеленський відзначив харківського журналіста орденом “За заслуги” III ступеня
18:48
Ворог обстріляв 29 населених пунктів Харківщини та завдав авіаударів – Генштаб
18:15
На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)
18:05
Зеленський створив на Харківщині ще одну військову адміністрацію
15:57
Посеред дороги у Харкові помер літній чоловік: подробиці

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Є героїчні міста. У Харків “прилітає”, але вони працюють і живуть – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про стратегію допомоги людям, які повертаються на деокуповані території, зокрема, досі знеструмлені, згадав Харків.".