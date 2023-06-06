Є героїчні міста. У Харків “прилітає”, але вони працюють і живуть – Зеленський
Президент Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про стратегію допомоги людям, які повертаються на деокуповані території, зокрема, досі знеструмлені, згадав Харків.
“Люди, які виїхали звідти, де стріляють, мають всі можливості жити з дахом, у квартирі за гроші держави. Це факт”, – сказав Зеленський.
При цьому, наголосив глава держави, є люди, які не хочуть виїжджати з небезпечних територій. Як приклад він навів одинадцять родин із села у Куп’янському районі Харківщини, де напередодні окупанти пошкодили аміакопровід.
“Є зони, які повинні бути евакуйовані. Люди повинні звідти виїхати. Так, є ризик, що «прилетить». І є героїчні міста. У Харків прилітає, але вони, подивіться, вони працюють, живуть, навчаються. Вони розуміють, що Росія ворог. Вони дуже проукраїнські”, – додав президент.
Читайте також: Зеленський створив на Харківщині ще одну військову адміністрацію
Новини за темою:
Ви читали новину: «Є героїчні міста. У Харків “прилітає”, але вони працюють і живуть – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про стратегію допомоги людям, які повертаються на деокуповані території, зокрема, досі знеструмлені, згадав Харків.".