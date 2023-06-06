Є героїчні міста. У Харків “прилітає”, але вони працюють і живуть – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про стратегію допомоги людям, які повертаються на деокуповані території, зокрема, досі знеструмлені, згадав Харків.

“Люди, які виїхали звідти, де стріляють, мають всі можливості жити з дахом, у квартирі за гроші держави. Це факт”, – сказав Зеленський.

При цьому, наголосив глава держави, є люди, які не хочуть виїжджати з небезпечних територій. Як приклад він навів одинадцять родин із села у Куп’янському районі Харківщини, де напередодні окупанти пошкодили аміакопровід.

“Є зони, які повинні бути евакуйовані. Люди повинні звідти виїхати. Так, є ризик, що «прилетить». І є героїчні міста. У Харків прилітає, але вони, подивіться, вони працюють, живуть, навчаються. Вони розуміють, що Росія ворог. Вони дуже проукраїнські”, – додав президент.